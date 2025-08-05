Ученые обнаружили в мозге встроенный «таймер стресса» PNAS: мозг ежечасно переключает нейроны стресса и без внешних причин

Ученые из новозеландского Университета Отаго обнаружили, что нейроны, отвечающие за стресс, активируются в мозге регулярно, даже без внешних причин, сообщается в журнале PNAS. Эти клетки работают циклично, примерно раз в час, влияя на уровень гормонов стресса.

В ходе исследования специалисты использовали метод флуоресцентной микроскопии для наблюдения за активностью CRH-нейронов у грызунов. Оказалось, что эти клетки мозга работают как встроенный таймер, влияющий на уровень гормонов стресса даже без воздействия внешних стимулов, пояснил доцент Карл Айремонгер.

Отмечается, что CRH-нейроны создают естественные всплески активности, связанные с циклами сна и бодрствования. При искусственной стимуляции этих клеток у животных наблюдалось резкое изменение поведения — от спокойного состояния к гиперактивности.

Как сказано в материале, открытие может помочь в разработке новых методов лечения тревожных расстройств и нарушений сна. По словам ученых, препараты, регулирующие активность CRH-нейронов, потенциально способны снижать чрезмерную реакцию организма на стресс.

Ранее невролог Павел Евдокименко заявил, что хронический стресс может вызывать боль и воспаление в суставах. Чтобы снять напряжение, он рекомендовал больше двигаться, гулять, плавать или заниматься активными видами спорта. По его словам, полезно также посещать концерты или спортивные матчи.