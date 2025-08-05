Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 16:51

Ученые обнаружили в мозге встроенный «таймер стресса»

PNAS: мозг ежечасно переключает нейроны стресса и без внешних причин

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ученые из новозеландского Университета Отаго обнаружили, что нейроны, отвечающие за стресс, активируются в мозге регулярно, даже без внешних причин, сообщается в журнале PNAS. Эти клетки работают циклично, примерно раз в час, влияя на уровень гормонов стресса.

В ходе исследования специалисты использовали метод флуоресцентной микроскопии для наблюдения за активностью CRH-нейронов у грызунов. Оказалось, что эти клетки мозга работают как встроенный таймер, влияющий на уровень гормонов стресса даже без воздействия внешних стимулов, пояснил доцент Карл Айремонгер.

Отмечается, что CRH-нейроны создают естественные всплески активности, связанные с циклами сна и бодрствования. При искусственной стимуляции этих клеток у животных наблюдалось резкое изменение поведения — от спокойного состояния к гиперактивности.

Как сказано в материале, открытие может помочь в разработке новых методов лечения тревожных расстройств и нарушений сна. По словам ученых, препараты, регулирующие активность CRH-нейронов, потенциально способны снижать чрезмерную реакцию организма на стресс.

Ранее невролог Павел Евдокименко заявил, что хронический стресс может вызывать боль и воспаление в суставах. Чтобы снять напряжение, он рекомендовал больше двигаться, гулять, плавать или заниматься активными видами спорта. По его словам, полезно также посещать концерты или спортивные матчи.

ученые
мозги
исследования
стресс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку
Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей
Кадыров раскрыл состояние своего здоровья
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Ушел из жизни бывший президент Румынии Илиеску
Украина усилила репрессии против «отмененного» продюсера Quest Pistols
В РПЦ раскрыли число находящихся в зоне СВО священников
Европу предупредили о последствиях от снятия в России моратория на РСМД
Стало известно о массовой мобилизации лиц с особым статусом на Украине
РФ сняла запрет на РСМД. Европа в ужасе: теперь «Орешник» ударит по НАТО?
Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Мужчина ради свадьбы 17 раз принудил невесту к занятию проституцией
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Пьяный россиянин угнал машину бабушки, пока она лежала в реанимации
ВСУ обстреляли из HIMARS химический завод в Горловке
Известный актер из фильма «Солнечный удар» скончался перед днем рождения
Самый толстый россиянин может умереть в Нижнем Новгороде
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.