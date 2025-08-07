«Классическая картина»: кардиолог озвучил основные предвестники инфаркта Кардиолог Вахляев заявил, что инфаркт может наступить неожиданно и без симптомов

Инфаркт миокарда способен наступить внезапно и без ярко выраженных признаков, предупредил россиян в беседе с РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев. По его словам, заболевание может развиваться скрытно, что затрудняет своевременную диагностику.

Специалист отметил, что тревожным сигналом часто становится стенокардия, проявляющаяся болями за грудиной во время физической нагрузки. Такие симптомы могут указывать на прогрессирующую ишемическую болезнь сердца.

Потихоньку физическая нагрузка снижается, а боли становятся чаще, болевые приступы протекают дольше — это классическая картина ишемической болезни сердца, — добавил Вахляев.

Кардиолог подчеркнул, что лишний вес и гипертония существенно повышают риск инфарктов и инсультов. При этом, несмотря на достижения медицины, население все чаще игнорирует опасность сердечно-сосудистых заболеваний.

Пока люди боятся рака, ты приходишь на любое кладбище, а две трети кладбища — это по-прежнему инсульты и инфаркты. Ведущей причиной смерти трудоспособного населения по естественным причинам по-прежнему являются сердечно-сосудистые заболевания, — отметил врач.

Эксперт призвал внимательнее относиться к состоянию сердца. По его словам, не нужно откладывать визит к специалисту при первых признаках недомогания.

Врач Александр Муравец ранее заявил, что употребление пива в жаркую погоду вызывает обезвоживание и увеличивает вязкость крови. По его словам, это повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и приводит к инсультам и инфарктам.