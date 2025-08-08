В Керчи дружинники приструнили любителя плевать в детские коляски В Керчи неадекватный мужчина терроризировал соседей и плевал в детские коляски

В Керчи местные жители при поддержке дружинников усмирили мужчину, который систематически терроризировал соседей и даже плевал в детскую коляску, пишет Telegram-канал «Русская община». Дебошир громко включал музыку, мусорил, выпивал на глазах у жильцов и оскорблял женщин и пожилых людей.

По данным канала, кульминацией конфликта стало то, что мужчина демонстративно плюнул в детскую коляску — этот момент был зафиксирован на камеру. Отец ребенка попытался урегулировать ситуацию миром, однако нарушитель отказался от разговора и скрылся.

На следующий день, протрезвев, он явился уже с «подмогой» и попытался спровоцировать драку. Жителям пришлось обратиться к дружинникам «Русской общины Керчи». При поддержке единомышленников из Феодосии они встретились с нарушителем. Для встречи с ним пришлось даже вызывать скорую помощь, так как провокатор, предположительно, находился под запрещенными веществами.

Ранее общественный деятель Дмитрий Бондарь заявил, что проблему с пьяницами, которые занимают шезлонги в парках, можно решить с помощью народной дружины. По его словам, такие нарушители не только портят облик благоустроенных территорий, но и нарушают закон, поэтому против них можно действовать совместно с полицией или через официально зарегистрированную дружину. Бондарь также предложил менять инфраструктуру общественных пространств, делая ее менее удобной для подобных граждан.