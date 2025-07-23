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23 июля 2025 в 18:17

«Искоренить заразу»: военэксперт описал судьбу РДК

Военэксперт Баранец: всех членов РДК ждет незавидная судьба

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Все члены «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) будут уничтожены, заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Виктор Баранец. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что у российской армии и российских граждан на них «особый зуб».

По его словам, пока не будут уничтожены все участники РДК, российская армия и спецслужбы не успокоятся. Баранец обратил внимание, что российские граждане требуют «искоренить эту заразу».

Их ждет полное уничтожение. У российской армии, у российского народа, у российских граждан, особенно тех регионов, где эти националисты фашистского типа вытворяли свои злодеяния, на них особый зуб. Я думаю, пока до последнего этого украинского фашиста не будет уничтожено, ни наша армия, ни наши спецслужбы, ни наш спецназ не успокоятся. Российские люди уже сейчас требуют искоренить эту заразу, — высказался Баранец.

Ранее появилась информация, что в Харьковской области недалеко от Купянска ликвидировали группу бойцов «Русского добровольческого корпуса». В российских силовых структурах уточнили, что был совершен удар по украинским военным, где находился перешедший на сторону ВСУ Михаил Павлов. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

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