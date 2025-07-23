Страны Евросоюза, поставив Киеву истребители Mirage 2000 французского производства, избавились от старого хлама, заявили читатели Yahoo News Japan в комментариях под статьей о крушении самолета на территории Украины. Один из пользователей Сети назвал эти крылатые машины «гробами» и задался вопросом, а как они еще способны подниматься в воздух.

Европа скинула весь устаревший хлам Украине, а у тех еще и пилоты неквалифицированные. Поражаюсь, как эти гробы вообще еще летают, — написал один из комментаторов.

Ранее стало известно о падении первого французского истребителя, переданного Западом Киеву, в Волынской области. Инцидент произошел 22 июля. Согласно предварительной информации, к крушению привел сбой бортового оборудования. Пилоту самолета удалось катапультироваться. В настоящий момент ведется расследование всех обстоятельств аварии.

Позже представители Госбюро расследований Украины опубликовали в Сети снимок с места крушения истребителя, который упал в болото. На кадрах видно большую воронку, проделанную самолетом, полностью заполненную водой. Известно, что крылатая машина затонула.