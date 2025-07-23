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23 июля 2025 в 18:14

«Летающие гробы»: крутое пике Mirage 2000 ВСУ в болото рассмешило японцев

Mirage 2000 Mirage 2000 Фото: Ssgt. Corey Hook/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Страны Евросоюза, поставив Киеву истребители Mirage 2000 французского производства, избавились от старого хлама, заявили читатели Yahoo News Japan в комментариях под статьей о крушении самолета на территории Украины. Один из пользователей Сети назвал эти крылатые машины «гробами» и задался вопросом, а как они еще способны подниматься в воздух.

Европа скинула весь устаревший хлам Украине, а у тех еще и пилоты неквалифицированные. Поражаюсь, как эти гробы вообще еще летают, — написал один из комментаторов.

Ранее стало известно о падении первого французского истребителя, переданного Западом Киеву, в Волынской области. Инцидент произошел 22 июля. Согласно предварительной информации, к крушению привел сбой бортового оборудования. Пилоту самолета удалось катапультироваться. В настоящий момент ведется расследование всех обстоятельств аварии.

Позже представители Госбюро расследований Украины опубликовали в Сети снимок с места крушения истребителя, который упал в болото. На кадрах видно большую воронку, проделанную самолетом, полностью заполненную водой. Известно, что крылатая машина затонула.

ВСУ
Украина
Япония
Mirage-2000
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