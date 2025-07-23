Фото с места крушения французского Mirage 2000 на Украине попало в Сеть

Фото с места крушения французского Mirage 2000 на Украине попало в Сеть

Место крушения французского истребителя Mirage 2000 в Волынской области сняли на фото, которым поделилось Госбюро расследований Украины. Известно, что пилоту удалось катапультироваться, однако иностранный боевой самолет после падения затонул в болоте.

На снимке можно увидеть оставленную истребителем огромную воронку в земле, заполненную водой, которую окружает высокая трава. Фрагментов самой крылатой машины на фото не видно. Также можно заметить полное отсутствие каких-либо строений поблизости.

Ранее стало известно о падении первого Mirage 2000, переданного Украине французскими властями. Согласно имеющейся информации, крушение самолета произошло по причине неполадок в авиационной технике, о чем летчик сообщил руководству.

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов объяснил трудности у ВСУ с использованием зарубежных истребителей Mirage 2000 и F-16 нехваткой времени на подготовку. Пилоты и технический персонал спешат, ввиду чего и возникают ошибки, приводящие к неадекватному поведению в небе.