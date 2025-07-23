Полиция расследует жуткую смерть матери и дочери после ошибки диспетчера People: тела семьи в Британии нашли через четыре месяца после звонка в скорую

В Великобритании тела матери и дочери с ограниченными возможностями обнаружили спустя четыре месяца после их обращения за экстренной медицинской помощью, сообщает People. 47-летняя Альфонсина Джиако Леуга и ее 18-летняя дочь Лорейн Чулла скончались в своем жилище, несмотря на совершенный звонок в службу спасения.

Согласно данным судебного разбирательства, женщина, страдавшая анемией, обращалась по экстренному номеру 999, сообщая о критическом состоянии и невозможности передвигаться. Однако бригада медиков так и не появилась на вызове. Как пояснили в Службе скорой помощи, обращение было ошибочно зарегистрировано как прерванное и в результате осталось без внимания.

Ранее в Южной Каролине произошел трагический инцидент, в ходе которого 38-летний Андерсон Чейз Чайлдерс погиб при спасении туристов. Мужчина находился на отдыхе с семьей на пляже Полис Айленд, когда заметил группу людей, которых сильное течение уносило в открытое море. Чайлдерс совместно с другим отдыхающим организовал спасательную операцию, в результате которой удалось вывести на берег пятерых человек. Однако в завершающей стадии операции самого спасателя накрыло обратной волной. На глазах у жены и детей мужчину унесло в океан.