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17 июля 2025 в 19:19

Отец троих детей спас туристов и погиб

В Южной Каролине американец утонул при спасении застрявших в океане туристов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во время отпуска в Южной Каролине 38-летний Андерсон Чейз Чайлдерс погиб, спасая застрявших в океане туристов, сообщает New York Post со ссылкой на Ассоциацию бейсбола Oregon Park, где мужчина ранее играл в Высшей лиге. Чайлдерс отдыхал с семьей на пляже Полис Айленд и увидел людей, которых начало уносить в открытое море.

Чейз был великим человеком, бескорыстным, мужественным и глубоко преданным своей семье, — говорится в сообщении.

По данным издания, Чайлдерс вместе с другим отдыхающим помог выбраться на берег пятерым туристам. Однако когда спасательная операция была почти завершена, мужчину подхватило обратным течением, и он ушел под воду на глазах у жены и детей. Его тело нашли спустя полтора часа после начала поисков.

Ранее в Португалии произошла трагическая гибель двух британских туристов на курорте Албуфейра. Мужчины 27 и 29 лет, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения и не умевшие плавать, прыгнули в бассейн и утонули. Несмотря на попытки спасателей, помочь им не удалось.

До этого на озере Гарда в Италии погиб 43-летний польский велотурист. Мужчина отошел к скалистому обрыву во время остановки группы, чтобы справить нужду, но потерял равновесие и сорвался с высоты около 100 метров.

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