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16 июля 2025 в 19:34

Пьяные мужчины погибли в бассейне на курорте в Европе

Daily Mail: британские туристы спрыгнули в бассейн отеля в Португалии и умерли

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Двое британцев 27 и 29 лет отдыхали с друзьями на курорте Албуфейра, Португалия, где пьяными спрыгнули в бассейн, сообщает издание Daily Mail. Отмечается, что мужчины не умели плавать и погибли.

Как сообщается, спасатели не смогли им помочь. Португальская судебная полиция расследует обстоятельства смерти мужчин, однако на данном этапе они не рассматриваются как подозрительные.

Ранее в Бурятии катер наехал на 38-летнего мужчину, который в этот момент вынырнул из воды на Гусином озере. В результате винт судна нанес пострадавшему рваные раны лица и повредил плечо. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. При этом водителя катера задержали правоохранительные органы.

До этого стало известно, что пятерых жителей Самарской области удалось спасти при опрокидывании судна на Волге. В МЧС уточнили, что это был винтовой буксир. Всего на судне находились шесть человек, спасти 34-летнюю женщину не удалось.

В селе Вязовка Саратовской области в пруду утонул 34-летний мужчина. По данным регионального СК, он полез в воду для спасения подруги, но не смог выбраться сам, а пострадавшая выжила. Ее на берег удалось вытащить другому отдыхающему.

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