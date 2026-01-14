Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 18:36

Появились новые детали о попавшем в скандал с насилием над детьми актере

Обвиняемый в насилии над детьми актер Басфилд сдался властям

Тимоти Басфилд Тимоти Басфилд Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Американский актер Тимоти Басфилд, известный по сериалу «Закон и порядок», сдался правоохранительным органам после выдачи ордера на его арест, сообщает телеканал ABC со ссылкой на Службу маршалов США. Его обвиняют в предполагаемом сексуальном контакте с несовершеннолетним и жестоком обращении с ребенком.

Тимоти Басфилд сдался властям в Нью-Мексико после выдачи ордера на его арест по обвинению в предполагаемом сексуальном контакте с несовершеннолетним и жестоком обращении с ребенком, — сказано в сообщении.

По информации телеканала, во время допроса актер свою вину отрицал. Параллельно следствие проводило проверку в отношении его супруги актрисы Мелиссы Гилберт, чтобы выяснить, была ли она осведомлена о предполагаемых преступлениях или причастна к ним. В итоге обвинений ей предъявлено не было. Представитель Гилберт сообщил, что актриса решила не комментировать ситуацию до окончания судебного процесса.

Ранее в Австралии была арестована 33-летняя учительница музыки Наоми Текеа Крейг по обвинению в растлении несовершеннолетнего ученика. Предполагаемые преступления совершались в городе Мандура с 2024 по 2025 год, когда женщина работала в частной школе.

актеры
дети
США
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США сравнили российский Су-35 с поставленными Западом истребителями ВСУ
Зеленский намекнул на расширение мобилизации на Украине
Фон дер Ляйен посчитала траты ЕС на Украину с начала кризиса
США могут вторгнуться в Иран в ближайшие сутки
Развод с Разумовской, новая любовь, мнение об СВО: как живет Артем Карасев
МИД вызвал временную поверенную в делах Британии
Огненный ад для ВСУ, наступление на Харьков, выселение Долиной: что дальше
Эксперт рассказал, как сэкономить на обслуживании банковских карт
В Китае сравнили военную мощь России и США
Проверено на внуках — этот рецепт оладий нравится всем без исключения
В местах поиска экс-главы «Уралкалия» найдено тело человека
Готовлю плов, как мой дед: в чугунном казане на обычной плите
Загадочное слово «вылезло» из УВБ-76 через русские имена
«Скажу маме, что изнасиловали»: тинейджера посадили на 10 лет
Загитова раскрыла, что мешает достичь успехов в фигурном катании
Крыша дома культуры в российском селе рухнула из-за влаги и помета
На Украине предположили, кто «сдал» Тимошенко НАБУ
Астроном допустил столкновение нового астероида с Землей в ближайшее время
«Варварское нападение»: в МИД осудили атаку Украины на гражданские суда
Госдеп уточнил визовые ограничения для россиян
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.