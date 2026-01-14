Появились новые детали о попавшем в скандал с насилием над детьми актере

Появились новые детали о попавшем в скандал с насилием над детьми актере Обвиняемый в насилии над детьми актер Басфилд сдался властям

Американский актер Тимоти Басфилд, известный по сериалу «Закон и порядок», сдался правоохранительным органам после выдачи ордера на его арест, сообщает телеканал ABC со ссылкой на Службу маршалов США. Его обвиняют в предполагаемом сексуальном контакте с несовершеннолетним и жестоком обращении с ребенком.

Тимоти Басфилд сдался властям в Нью-Мексико после выдачи ордера на его арест по обвинению в предполагаемом сексуальном контакте с несовершеннолетним и жестоком обращении с ребенком, — сказано в сообщении.

По информации телеканала, во время допроса актер свою вину отрицал. Параллельно следствие проводило проверку в отношении его супруги актрисы Мелиссы Гилберт, чтобы выяснить, была ли она осведомлена о предполагаемых преступлениях или причастна к ним. В итоге обвинений ей предъявлено не было. Представитель Гилберт сообщил, что актриса решила не комментировать ситуацию до окончания судебного процесса.

Ранее в Австралии была арестована 33-летняя учительница музыки Наоми Текеа Крейг по обвинению в растлении несовершеннолетнего ученика. Предполагаемые преступления совершались в городе Мандура с 2024 по 2025 год, когда женщина работала в частной школе.