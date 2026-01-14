Глава ФВСР ответил, продолжат ли спортсмены менять гражданство Глава ФВСР Кучерявый: некоторые спортсмены из РФ могут сменить гражданство

Некоторые российские спортсмены могут сменить гражданство, считает президент Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый. В разговоре с Metaratings он отметил, что сейчас российский спорт возвращается на мировую арену.

С уверенностью говорить о том, что никто не сменит спортивное гражданство, нельзя. Федерация в этом плане не застрахована. Все зависит от патриотизма спортсмена и тренера, который либо прививает этот патриотизм, либо нет, — заявил Кучерявый.

Глава ФВСР отметил, что на положение российского спорта влияют усилия Министерства спорта России. Всего с 2022 года более 350 российских спортсменов сменили гражданство.

Ранее заслуженный тренер Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова отвергла критику в адрес российских спортсменов, изменивших гражданство. Спортсменка заявила, что предателями их считают люди с низким уровнем интеллектуального развития.