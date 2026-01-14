Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 18:33

В РСТ обратились к россиянам на фоне сообщений о паузе в выдаче виз США

Эксперт РСТ Абасов призвал дождаться официальной информации о визах в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Пока Госдепартамент США не опубликовал официального заявления, преждевременно говорить о полной приостановке выдачи виз гражданам РФ с 21 января, заявил NEWS.ru эксперт Российского союза туриндустрии стратегический аналитик Михаил Абасов. По его словам, в настоящее время также нет точной информации, о каких именно типах разрешений на въезд в страну может идти речь.

Госдеп США еще ничего официально не опубликовал по остановке обработки виз. Это может быть туристическая виза, деловая или бизнес. Допустим, выдачу грин-карт США полностью остановят. Поэтому сейчас, на данном этапе, мы видим какую-то информацию, но говорить о том, что все пропало, пока преждевременно. Пока госдеп не опубликовал новость о том, что идет приостановка выдачи виз с 21 января, говорить об этом пока что рано, — пояснил Абасов.

Ранее сообщалось, что с 21 января Госдепартамент США на неопределенный срок приостановит обработку виз для граждан 75 стран, включая Россию. Ограничительные меры затронут в том числе Сомали, Афганистан, Бразилию, Иран, Ирак, Египет, Нигерию, Таиланд, Йемен и прочие страны.

визы
США
россияне
РСТ
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США сравнили российский Су-35 с поставленными Западом истребителями ВСУ
Зеленский намекнул на расширение мобилизации на Украине
Фон дер Ляйен посчитала траты ЕС на Украину с начала кризиса
США могут вторгнуться в Иран в ближайшие сутки
Развод с Разумовской, новая любовь, мнение об СВО: как живет Артем Карасев
МИД вызвал временную поверенную в делах Британии
Огненный ад для ВСУ, наступление на Харьков, выселение Долиной: что дальше
Эксперт рассказал, как сэкономить на обслуживании банковских карт
В Китае сравнили военную мощь России и США
Проверено на внуках — этот рецепт оладий нравится всем без исключения
В местах поиска экс-главы «Уралкалия» найдено тело человека
Готовлю плов, как мой дед: в чугунном казане на обычной плите
Загадочное слово «вылезло» из УВБ-76 через русские имена
«Скажу маме, что изнасиловали»: тинейджера посадили на 10 лет
Загитова раскрыла, что мешает достичь успехов в фигурном катании
Крыша дома культуры в российском селе рухнула из-за влаги и помета
На Украине предположили, кто «сдал» Тимошенко НАБУ
Астроном допустил столкновение нового астероида с Землей в ближайшее время
«Варварское нападение»: в МИД осудили атаку Украины на гражданские суда
Госдеп уточнил визовые ограничения для россиян
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.