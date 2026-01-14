В РСТ обратились к россиянам на фоне сообщений о паузе в выдаче виз США Эксперт РСТ Абасов призвал дождаться официальной информации о визах в США

Пока Госдепартамент США не опубликовал официального заявления, преждевременно говорить о полной приостановке выдачи виз гражданам РФ с 21 января, заявил NEWS.ru эксперт Российского союза туриндустрии стратегический аналитик Михаил Абасов. По его словам, в настоящее время также нет точной информации, о каких именно типах разрешений на въезд в страну может идти речь.

Госдеп США еще ничего официально не опубликовал по остановке обработки виз. Это может быть туристическая виза, деловая или бизнес. Допустим, выдачу грин-карт США полностью остановят. Поэтому сейчас, на данном этапе, мы видим какую-то информацию, но говорить о том, что все пропало, пока преждевременно. Пока госдеп не опубликовал новость о том, что идет приостановка выдачи виз с 21 января, говорить об этом пока что рано, — пояснил Абасов.

Ранее сообщалось, что с 21 января Госдепартамент США на неопределенный срок приостановит обработку виз для граждан 75 стран, включая Россию. Ограничительные меры затронут в том числе Сомали, Афганистан, Бразилию, Иран, Ирак, Египет, Нигерию, Таиланд, Йемен и прочие страны.