Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 18:48

В Финляндии оценили заявление Каллас о новых санкциях против России

Политик Мема: ЕС не захотел заканчивать конфликт на Украине

Кая Каллас Кая Каллас Фото: European Union/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

ЕС не хочет заканчивать конфликт на Украине, написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X. По его мнению, об этом говорят заявления главы евродипломатии Каи Каллас о новом, 20-м пакете санкций против России.

Если Каллас хочет закончить конфликт на Украине, ей нужно вернуться к реальности, ей нужно быть серьезной, ей нужно сменить язык общения, — отметил политик.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что пакет санкций Евросоюза против США будет столь же бессмысленным, как и санкции против России. Так он отреагировал на новость о возможном введении антиамериканских рестрикций.

До этого Евросоюз ввел новые ограничения в рамках 19-го пакета санкций против России, запретив ввоз некоторых видов сантехники. Согласно документу, опубликованному в Официальном журнале ЕС, под запрет попали унитазы и биде, однако пластмассовые ванны и раковины по-прежнему разрешено поставлять в РФ.

Финляндия
Кая Каллас
санкции
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский намекнул на расширение мобилизации на Украине
Фон дер Ляйен посчитала траты ЕС на Украину с начала кризиса
США могут вторгнуться в Иран в ближайшие сутки
Развод с Разумовской, новая любовь, мнение об СВО: как живет Артем Карасев
МИД вызвал временную поверенную в делах Британии
Огненный ад для ВСУ, наступление на Харьков, выселение Долиной: что дальше
Эксперт рассказал, как сэкономить на обслуживании банковских карт
В Китае сравнили военную мощь России и США
Проверено на внуках — этот рецепт оладий нравится всем без исключения
В местах поиска экс-главы «Уралкалия» найдено тело человека
Готовлю плов, как мой дед: в чугунном казане на обычной плите
Загадочное слово «вылезло» из УВБ-76 через русские имена
«Скажу маме, что изнасиловали»: тинейджера посадили на 10 лет
Загитова раскрыла, что мешает достичь успехов в фигурном катании
Крыша дома культуры в российском селе рухнула из-за влаги и помета
На Украине предположили, кто «сдал» Тимошенко НАБУ
Астроном допустил столкновение нового астероида с Землей в ближайшее время
«Варварское нападение»: в МИД осудили атаку Украины на гражданские суда
Госдеп уточнил визовые ограничения для россиян
Завещание, отказ прощать Ивлееву, двое детей: как живет блогер Ида Галич
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.