В Финляндии оценили заявление Каллас о новых санкциях против России Политик Мема: ЕС не захотел заканчивать конфликт на Украине

ЕС не хочет заканчивать конфликт на Украине, написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X. По его мнению, об этом говорят заявления главы евродипломатии Каи Каллас о новом, 20-м пакете санкций против России.

Если Каллас хочет закончить конфликт на Украине, ей нужно вернуться к реальности, ей нужно быть серьезной, ей нужно сменить язык общения, — отметил политик.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что пакет санкций Евросоюза против США будет столь же бессмысленным, как и санкции против России. Так он отреагировал на новость о возможном введении антиамериканских рестрикций.

До этого Евросоюз ввел новые ограничения в рамках 19-го пакета санкций против России, запретив ввоз некоторых видов сантехники. Согласно документу, опубликованному в Официальном журнале ЕС, под запрет попали унитазы и биде, однако пластмассовые ванны и раковины по-прежнему разрешено поставлять в РФ.