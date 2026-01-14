Звезда «Одни из нас» вновь заявила о желании сыграть Человека-паука

Актриса Белла Рамзи вновь подтвердила свое желание сыграть роль Человека-паука, пишет Variety в соцсети X. В начале 2026 года на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards она отметила, что пока предметно не задумывалась об этом.

Я по-прежнему готова к этому, [но] с момента [предыдущего интервью] я ни разу об этом не задумывалась, — призналась Рамзи.

Актриса известна по роли Элли в экранизации игры The Last of Us, ее образ вызвал бурю негодования в интернете и подвергся шквалу негативных комментариев. Сейчас Человека-паука играет Том Холланд, и в 2026 году он возвращается в фильме «Человек-паук: Новый день», где Питер Паркер пытается совместить жизнь простого человека и супергероя. Пока неизвестно, вернется ли Человек-паук в исполнении Холланда в фильмах «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны».

Ранее один из оригинальных костюмов Человека-паука, использовавшийся во второй и третьей частях трилогии Сэма Рэйми, был продан на аукционе за $289 тыс. (23,5 млн рублей). В роли супергероя тогда снимался Тоби Магуайр. Костюм для фильмов создала студия Frontline Design. Руководил процессом Джеймс Эйчесон, обладатель «Оскара» за лучшие костюмы.