Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 18:52

Звезда «Одни из нас» вновь заявила о желании сыграть Человека-паука

Актриса Белла Рамзи подтвердила желание исполнить роль Человека-паука

Белла Рамзи Белла Рамзи Фото: IMAGO/James Warren/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Актриса Белла Рамзи вновь подтвердила свое желание сыграть роль Человека-паука, пишет Variety в соцсети X. В начале 2026 года на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards она отметила, что пока предметно не задумывалась об этом.

Я по-прежнему готова к этому, [но] с момента [предыдущего интервью] я ни разу об этом не задумывалась, — призналась Рамзи.

Актриса известна по роли Элли в экранизации игры The Last of Us, ее образ вызвал бурю негодования в интернете и подвергся шквалу негативных комментариев. Сейчас Человека-паука играет Том Холланд, и в 2026 году он возвращается в фильме «Человек-паук: Новый день», где Питер Паркер пытается совместить жизнь простого человека и супергероя. Пока неизвестно, вернется ли Человек-паук в исполнении Холланда в фильмах «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны».

Ранее один из оригинальных костюмов Человека-паука, использовавшийся во второй и третьей частях трилогии Сэма Рэйми, был продан на аукционе за $289 тыс. (23,5 млн рублей). В роли супергероя тогда снимался Тоби Магуайр. Костюм для фильмов создала студия Frontline Design. Руководил процессом Джеймс Эйчесон, обладатель «Оскара» за лучшие костюмы.

Том Холланд
актеры
актрисы
кино
сериалы
Человек-паук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фон дер Ляйен посчитала траты ЕС на Украину с начала кризиса
США могут вторгнуться в Иран в ближайшие сутки
Развод с Разумовской, новая любовь, мнение об СВО: как живет Артем Карасев
МИД вызвал временную поверенную в делах Британии
Огненный ад для ВСУ, наступление на Харьков, выселение Долиной: что дальше
Эксперт рассказал, как сэкономить на обслуживании банковских карт
В Китае сравнили военную мощь России и США
Проверено на внуках — этот рецепт оладий нравится всем без исключения
В местах поиска экс-главы «Уралкалия» найдено тело человека
Готовлю плов, как мой дед: в чугунном казане на обычной плите
Загадочное слово «вылезло» из УВБ-76 через русские имена
«Скажу маме, что изнасиловали»: тинейджера посадили на 10 лет
Загитова раскрыла, что мешает достичь успехов в фигурном катании
Крыша дома культуры в российском селе рухнула из-за влаги и помета
На Украине предположили, кто «сдал» Тимошенко НАБУ
Астроном допустил столкновение нового астероида с Землей в ближайшее время
«Варварское нападение»: в МИД осудили атаку Украины на гражданские суда
Госдеп уточнил визовые ограничения для россиян
Завещание, отказ прощать Ивлееву, двое детей: как живет блогер Ида Галич
Участники ОПГ услышали приговор по делу о серии вымогательств
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.