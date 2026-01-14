Ученые раскрыли, почему мужчинам плохо при температуре 37,2 MDPI: ученые заявили, что тестостерон угнетает иммунную систему

Мужчины плохо переносят температуру 37,2 из-за особенностей иммунной системы, считают итальянские ученые. По их мнению, приводящемуся в статье MDPI, все дело в тестостероне, который не помогает организму бороться с бактериями и вирусами.

Как сообщается, у женщин высокий уровень эстрогена и прогестерона и низкий — тестостерона. Это позволяет им легче переносить болезни, так как симптомы проявляются слабее и проходят быстрее. Эстроген способствует быстрому размножению иммунокомпетентных клеток, благодаря чему женский организм эффективнее борется с вирусами.

У мужчин же среди половых гормонов доминирует тестостерон, который не помогает иммунной системе. В итоге, пока защитный механизм полноценно включается в работу, вирус уже успевает размножиться.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что частое употребление фастфуда и соленых продуктов может ухудшить мужскую потенцию. По ее словам, для поддержания нормальной репродуктивной функции и оптимального уровня тестостерона важно следить за своим рационом.