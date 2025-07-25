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25 июля 2025 в 11:16

Мужчинам назвали неожиданную опасность переизбытка тестостерона

Уролог Богатырев заявил, что переизбыток тестостерона чреват патологиями печени

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Переизбыток тестостерона в мужском организме может привести к нарушениям в работе печени, заявил «Газете.Ru» уролог Артур Богатырев. Помимо этого, такой гормональный дисбаланс грозит развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

В частности, это может стать причиной развития патологий печени, приводя к ее токсическим поражениям. Кроме того, есть данные, которые свидетельствуют о взаимосвязи избыточного тестостерона с риском развития рака простаты, — уточнил Богатырев.

Он также предупредил, что при повышенном уровне тестостерона увеличивает риск инсульта и инфаркта. Более того, не исключен сбой в обмене веществ и ослабление костной ткани с последующим остеопорозом. Вдобавок к этому, переизбыток тестостерона может навредить репродуктивной функции мужчины.

Ранее сообщалось, что высокий уровень тестостерона у мужчин может повысить их ранимость. Ученые выяснили, что гормон влияет на то, как человек воспринимает мнение окружающих.

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