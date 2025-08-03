В США не видят смысл в перемещении атомных подлодок ближе к России

В США не видят смысл в перемещении атомных подлодок ближе к России Times: перемещение подлодок ближе к России не даст Трампу преимуществ

Размещение американских атомных подводных лодок у России не даст Соединенным Штатам никаких преимуществ, пишет The Times. Издание утверждает, что бумеры класса «Огайо» окажутся на мелководье и сделают явным для РФ свое присутствие, а возможные ударные подлодки никакого значения для ядерных отношений с Россией не имеют.

Эту игру в тихое сдерживание США ведут с Москвой последние 60 лет. Им незачем приближаться к России, чтобы поддерживать эту угрозу, — сказано в статье.

Ранее газета The New York Times писала, что проверить информацию о том, что Трамп действительно направил две атомные подлодки ближе к России, невозможно. Там не исключили, что американский лидер таким образом просто пытался донести свою точку зрения.

Эксперт по ядерным программам Федерации американских ученых (FAS) Ханс Кристенсен считает, что президент США загоняет свою страну в «ловушку обязательств». Он считает, что слова главы Белого дома подпитывают ожидания готовности Вашингтона применить ядерное оружие в случае эскалации.