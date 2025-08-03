Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 13:01

В США не видят смысл в перемещении атомных подлодок ближе к России

Times: перемещение подлодок ближе к России не даст Трампу преимуществ

Фото: Paul Hennessy/Global Look Press

Размещение американских атомных подводных лодок у России не даст Соединенным Штатам никаких преимуществ, пишет The Times. Издание утверждает, что бумеры класса «Огайо» окажутся на мелководье и сделают явным для РФ свое присутствие, а возможные ударные подлодки никакого значения для ядерных отношений с Россией не имеют.

Эту игру в тихое сдерживание США ведут с Москвой последние 60 лет. Им незачем приближаться к России, чтобы поддерживать эту угрозу, — сказано в статье.

Ранее газета The New York Times писала, что проверить информацию о том, что Трамп действительно направил две атомные подлодки ближе к России, невозможно. Там не исключили, что американский лидер таким образом просто пытался донести свою точку зрения.

Эксперт по ядерным программам Федерации американских ученых (FAS) Ханс Кристенсен считает, что президент США загоняет свою страну в «ловушку обязательств». Он считает, что слова главы Белого дома подпитывают ожидания готовности Вашингтона применить ядерное оружие в случае эскалации.

США
политика
подлодки
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия сыграет с Иорданией
Защита оспорила продление ареста экс-замминистра обороны
Байкеры устроили сходку в российском городе из-за сбитой девушки
Продюсер Розенбаума вышла на связь после слухов о его госпитализации
В Совфеде объяснили, зачем Россия списывает долги другим странам
В Госдуме обвинили банки в спекуляции на фоне рекордной прибыли
На Кубани поток воды смыл палаточный лагерь вместе с детьми
Россия снимает мораторий на развертывание ракет наземного базирования
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали в столичную клинику
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.