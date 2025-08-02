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02 августа 2025 в 18:16

Американский эксперт раскрыл, в какую ловушку США загоняет Трамп

FAS: Трамп словами об атомных подлодках загоняет США в ловушку обязательств

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявлением об отправке атомных подлодок ближе к России загоняет свою страну в «ловушку обязательств», заявил Reuters эксперт по ядерным программам Федерации американских ученых (FAS) Ханс Кристенсен. Он считает, что слова главы Белого дома подпитывают ожидания готовности Вашингтона применить ядерное оружие в случае эскалации.

Другие эксперты отметили, что риторика Трампа вызывает тревогу, так как предыдущие американские лидеры воздерживались от демонстрации силы с помощью атомных подлодок. При этом они выразили мнение, что эти заявления не означают однозначно, что Вашингтон готовится к военным действиям.

Ранее американский президент сообщил в соцсети Truth Social, что приказал направить две атомные подлодки в ответ на заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. По словам хозяина Белого дома, суда расположили на определенных территориях. Однако президент не стал уточнять, где именно.

Трамп объяснил, что Соединенные Штаты должны быть готовы, когда речь заходит об использовании ядерного оружия. Он уточнил, что подлодки сейчас «ближе к России».

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