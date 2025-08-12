Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 12:05

Украинские беженцы на Аляске помолились о прекращении огня

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские беженцы в Анкоридже (штат Аляска, США) в воскресенье, 10 августа, собрались в церкви «Новый шанс» и помолились о прекращении российско-украинского конфликта, сообщает издание Alaska. По его данным, часть участников молебна надеются на разрешение конфликта после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Другие участники полагают, что Вашингтон повлияет на Москву в вопросе прекращения огня. По оценкам соцслужбы Католической церкви, в настоящее время на Аляске находятся более тысячи беженцев с Украины. Помощь от организации получают 735 из них.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным на Аляске в пятницу, 15 августа. Он подчеркнул, что это будет долгожданное событие.

Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что Путин и Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. Это будет важный саммит лидеров, и выбор места для него очень логичен, считает он. При этом Ушаков напомнил, что в регионе пересекаются экономические интересы государств. На Аляске очерчиваются перспективы реализации совместных проектов, пояснил он.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров положительно оценил выбор Аляски в качестве площадки для предстоящих переговоров. По его мнению, такое расположение позволяет минимизировать европейское влияние на процесс двусторонних переговоров.

Аляска
молитвы
украинские беженцы
США
переговоры
