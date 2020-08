Трамп прокомментировал болезнь своего брата Роберта

https://static.news.ru/photo/11604230-de60-11ea-8a94-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/UncleRobTrump

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга подтвердил болезнь своего младшего брата Роберта. Ранее такую информацию представил ряд СМИ.

У меня замечательный брат, у нас отличные отношения на протяжении очень долгого времени — с первого дня, а это было давно. Он в больнице. Надеюсь, что он будет в порядке. Но сейчас ему приходится туго, — отметил Трамп, слова которого приводит РИА Новости.

О госпитализации брата президента США сообщил телеканал ABC со ссылкой на пресс-секретаря американской президентской администрации Кейли Макинэни. По данным телеканала, Роберт Трамп тяжело болен. Он находится в палате интенсивной терапии госпиталя Mount Sinai, куда его поместили неделю назад. Характер заболевания раскрыт не был.

Как писал NEWS.ru, в июне Роберт Трамп подал ходатайство в суд района Куинс в Нью-Йорке о временном запрете на публикацию книги «Слишком много и никогда не хватает» (Too Much And Never Enough) авторства Мэри Трамп, племянницы президента и дочери его старшего брата Фреда Трампа — младшего. Истец в своём заявлении указал, что родственница главы государства заключала соглашение о неразглашении информации.