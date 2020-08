Младший брат Трампа попал в реанимацию

https://static.news.ru/photo/b6b32aa4-de56-11ea-8763-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras - Pool Via Cnp/Global Look Press/Keystone Press Agency

Младший брат президента США Дональда Трампа Роберт Трамп госпитализирован в больницу в Нью-Йорке.

Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на пресс-секретаря американской президентской администрации Кейли Макинэни, которая подтвердила информацию журналистов о болезни Роберта Трампа. Она пообещала, что глава государства расскажет подробности в ближайшее время. Макинэни добавила, что президент поддерживает с родственником очень хорошие отношения.

По данным телеканала, младший брат Дональда Трампа тяжело болен. Он находится в палате интенсивной терапии госпиталя Mount Sinai, куда его поместили неделю назад. Характер заболевания брата президента источники канала не раскрыли.

Как писал NEWS.ru, в июне Роберт Трамп подал ходатайство в суд района Куинс в Нью-Йорке о временном запрете на публикацию книги «Слишком много и никогда не хватает» (Too Much And Never Enough) авторства Мэри Трамп, племянницы президента и дочери его старшего брата Фреда Трампа — младшего. Истец в своём заявлении указал, что родственница главы государства заключала соглашение о неразглашении информации.