Младший брат Трампа попал в реанимацию

Младший брат президента США Дональда Трампа Роберт Трамп госпитализирован в больницу в Нью-Йорке.
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По данным телеканала, младший брат Дональда Трампа тяжело болен. Он находится в палате интенсивной терапии госпиталя Mount Sinai, куда его поместили неделю назад. Характер заболевания брата президента источники канала не раскрыли.
Как писал NEWS.ru, в июне Роберт Трамп подал ходатайство в суд района Куинс в Нью-Йорке о временном запрете на публикацию книги «Слишком много и никогда не хватает» (Too Much And Never Enough) авторства Мэри Трамп, племянницы президента и дочери его старшего брата Фреда Трампа — младшего. Истец в своём заявлении указал, что родственница главы государства заключала соглашение о неразглашении информации.
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