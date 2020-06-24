Брат Трампа просит отложить выход скандальной книги племянницы президента

Младший брат Дональда Трампа Роберт подал ходатайство в суд района Куинс в Нью-Йорке о временном запрете на публикацию книги «Слишком много и никогда не хватает» (Too Much And Never Enough) Мэри Трамп.
Отмечается, что книга содержит «шокирующие и непристойные» факты из биографии нынешнего президента США и её выход весьма нежелателен перед президентскими выборами,
Роберт Трамп в своём прошении указал, что племянница Дональда Трампа заключила соглашение о неразглашении.
Издательский дом Simon and Schuster и Мэри Трамп запланировали выход книги на 28 июля 2020 года.
Ранее NEWS.ru писал, что в книге «Слишком много и никогда не хватает» Мэри Трамп рассказала о налоговых схемах Дональда Трампа, которые помогли американскому лидеру вывести более $400 млн из бизнеса его отца Фреда Трампа. Статья в New York Times о налоговых махинациях, материалы для которой предоставила Мэри Трамп, получила Пулитцеровскую премию. Племянница Дональда Трампа предоставила журналистам для расследования налоговые декларации Фреда Трампа и другие документы, которые подтверждают мошенничество. Отмечается, что в книге присутствуют и другие «душераздирающие и шокирующие истории», которые связаны с Дональдом Трампом.
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