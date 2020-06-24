Брат Трампа просит отложить выход скандальной книги племянницы президента

https://static.news.ru/photo/9af03268-b5d3-11ea-a82d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп с семьёй Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Младший брат Дональда Трампа Роберт подал ходатайство в суд района Куинс в Нью-Йорке о временном запрете на публикацию книги «Слишком много и никогда не хватает» (Too Much And Never Enough) Мэри Трамп.

Отмечается, что книга содержит «шокирующие и непристойные» факты из биографии нынешнего президента США и её выход весьма нежелателен перед президентскими выборами, сообщает ТАСС.

Роберт Трамп в своём прошении указал, что племянница Дональда Трампа заключила соглашение о неразглашении.

Издательский дом Simon and Schuster и Мэри Трамп запланировали выход книги на 28 июля 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что в книге «Слишком много и никогда не хватает» Мэри Трамп рассказала о налоговых схемах Дональда Трампа, которые помогли американскому лидеру вывести более $400 млн из бизнеса его отца Фреда Трампа. Статья в New York Times о налоговых махинациях, материалы для которой предоставила Мэри Трамп, получила Пулитцеровскую премию. Племянница Дональда Трампа предоставила журналистам для расследования налоговые декларации Фреда Трампа и другие документы, которые подтверждают мошенничество. Отмечается, что в книге присутствуют и другие «душераздирающие и шокирующие истории», которые связаны с Дональдом Трампом.