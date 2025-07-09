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09 июля 2025 в 17:57

Британцы испугались налитого кровью глаза короля Карла III

NYP: пользователи Сети обеспокоились из-за кровоизлияния короля Карла III

Карл III Карл III Фото: Simon West/Global Look Press

Необычное покраснение глаза короля Великобритании Карла III, который борется с онкологическим заболеванием, вызвало беспокойство у интернет-пользователей, сообщает New York Post. Монарха с кровоизлиянием в глазу увидели во время официального визита президента Франции Эммануэля Макрона в резиденцию монарха.

Представитель Букингемского дворца, сохранивший анонимность, заверил, что причиной стал всего лишь лопнувший кровеносный сосуд. Он подчеркнул, что это явление не связано с онкологией или другими проблемами со здоровьем короля.

Специалисты клиники Майо пояснили журналистам, что подобное состояние, известное как субконъюнктивальное кровоизлияние, обычно не представляет опасности. Оно может возникнуть спонтанно, например, из-за кашля или чихания, и, как правило, проходит самостоятельно за одну-две недели.

Ранее стало известно, что королевская семья Великобритании откажется от фирменного поезда. По данным источника, состав выведут из эксплуатации в 2027 году. Сам Карл III поддержал такое решение.

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