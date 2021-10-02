Сенатор США укорил Google и Apple за удаление приложения «Навальный»

Сенатор-республиканец Марко Рубио раскритиковал Google и Apple за подчинение требованиям Москвы удалить приложение «Навальный» в канун выборов в ГД. Российские власти мотивировали это тем, что оно связано с организацией, признанной в России экстремистской. Об этом говорится в письме на имя глав американских IT-гигантов.
Подчинившись требованиям Москвы, Google и Apple сделали себя соучастниками цензуры деспотичного авторитарного режима, - говорится в письме сенатора Марко Рубио, адресованному гендиректору Google Сундару Пичаи и главе Apple Тиму Куку.
Напомним, приложение содержало список кандидатов «Умного голосования», предложенный для голосования на прошедших в России парламентских выборах.
Рубио отметил, что ему известно об угрозах уголовного преследования сотрудников Google и Apple за неподчинение. Тем не менее, он попросил компании объяснить свои действия и запросил более подробную информацию о том, как было принято решение о блокировке приложения.
Об удалении приложения «Навальный» из Google Play стало известно в первый день голосования — 17 сентября. Тогда же приложение исчезло и из App Store. В начале месяца с требованием удалить приложение к американским компаниям обратился Роскомнадзор. Это мотивировалось тем, что оно распространяет информацию, признанную российскими властями экстремистской. В случае неисполнения предписания надзорный орган готов был применить оборотные штрафы. Позже стало известно, что российские власти угрожали Google уголовными делами против сотрудников российского отделения компании.
Ранее Google раскритиковали и её сотрудники. Они отметили, что таким образом компания потеряла своё кредо действовать в интересах пользователей.