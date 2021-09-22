Сотрудники раскритиковали Google из-за удаления «Умного голосования»

Удаление приложения российского оппозиционера Алексея Навального вызвало недовольство среди сотрудников Google. Они отмечают, что таким образом компания потеряла своё кредо действовать в интересах пользователей. Об этом сообщает Bloomberg.

Обсуждение удаления приложения «Навальный» из сервиса Google Play велось на внутренних форумах и в мессенджерах. Напомним, приложение содержало список кандидатов «Умного голосования», предложенный для голосования на прошедших в России парламентских выборах. Участники обсуждения отметили, что если раньше приоритет отдавался пользователям, то теперь, по всей видимости, нет. Кто-то даже разместил карикатуру с изображением мужчины, читающего журнал, стоя под лозунгом «Путин — пользователь № 1».

Издание отмечает, что компания сталкивается в России с повышенным политическим давлением, штрафами и агрессивными требованиями контролировать свои интернет-сервисы. До сих пор Google решала, что это давление всё ещё стоит того, чтобы работать на многомиллиардном рекламном рынке РФ, отмечается в публикации.

Об удалении приложения «Навальный» из Google Play стало известно в первый день голосования — 17 сентября. Тогда же приложение исчезло и из App Store. В начале месяца с требованием удалить приложение к американским компаниям обратился Роскомнадзор. Это мотивировалось тем, что оно распространяет информацию, признанную российскими властями экстремистской. В случае неисполнения предписания надзорный орган готов был применить оборотные штрафы. Позже стало известно, что российские власти угрожали Google уголовными делами против сотрудников российского отделения компании.