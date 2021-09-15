Роскомнадзор пригрозил Google и Facebook оборотными штрафами

Роскомнадзор готов применить оборотные штрафы против крупных IT-компаний. Подобными санкциями уже пригрозили корпорациям Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещённого контента. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин, слова которого приводит ТАСС.

В ближайшее время мы будем принимать решение о применении оборотных штрафов по ряду этих компаний, — сказал он.

Субботин подчеркнул, что решения будут приниматься в отношений тех, кто регулярно нарушает требования Роскомнадзора.

Есть решения суда, вступившие в силу, о наложении штрафов в объёме свыше 130 млн рублей. Причём по трём постановлениям Twitter так и не оплатил штраф, — добавил представитель ведомства.

Оборотный штраф — это штраф, размер которого зависит от выручки компании. Используется в антимонопольной сфере, например, при нарушении закона о конкуренции.

В середине сентября мировой суд Москвы оштрафовал Facebook на 21 млн рублей за отказ удалить запрещённый в России контент. Как сообщается, общая сумма штрафов по отношению к этой компании в России составила 90 млн рублей. Тогда же были оштрафованы Twitter и Тelegram Messenger. Причина аналогична. Компании получили штрафы на 5 млн и 9 млн рублей соответственно.