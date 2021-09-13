Мировой суд Москвы оштрафовал Facebook ещё на 21 млн рублей за отказ удалить запрещённый в России контент. Как сообщается, общая сумма штрафов по отношению к этой компании в России составила 90 млн рублей, сообщает ТАСС.

Суд рассмотрел пять административных протоколов в отношении Facebook по статье 13.41 КоАП РФ и назначил штрафы в сумме 21 млн рублей, — заявили в суде.

Как известно, Facebook не первый раз привлекается к административной ответственности за нарушение российского законодательства и отказ удалить запрещённый контент, а также локализовать данные российских пользователей на территории РФ.

Ранее 422-й Мировой судебный участок Таганского района сообщил, что Twitter и Telegram в сентябре грозят штрафы до 16 млн рублей, а Facebook — до 40 млн рублей.

При этом Twitter уже неоднократно «нарывался» на российский суд. Соцсети пришлось ввести новый режим безопасности для пользователей. Так, отныне комментарии, содержащие нежелательную лексику и оскорбления, удаляются, а их авторы отправляются в бан.

Twitter представляет собой социальную сеть для обмена короткими сообщениями. Компания была основана в 2006 году. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.