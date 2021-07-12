Twitter начнёт блокировать нежелательные комментарии

Новый режим безопасности для пользователей представила социальная сеть Twitter. Отныне комментарии, содержащие нежелательную лексику и оскорбления, будут удаляться, а их авторы отправятся в блок. Об этом говорится в блоге сети.

Мы представляем «Режим безопасности», новую функцию, которая направлена на сокращение нежелательных взаимодействий. С сегодняшнего дня мы запускаем нашу функцию безопасности для небольшой тестовой группы на iOS, Android и Twitter.com, начиная с аккаунтов, которые используют английский язык, — говорится в сообщении компании.

В Twitter уверяют, что новая функция безопасности способна блокировать учётные записи, в которых используется потенциально опасная лексика, повторяющиеся ответы или упоминания.

Пользователи с включённым режимом безопасности смогут просматривать данные о твитах, отмеченных системой, и о заблокированных учётных записях. Перед окончанием «периода безопасного режима» пользователи получат об этом уведомления.

Наша система принимает во внимание существующие отношения, так что аккаунты, на которые вы подписаны или с которыми периодически взаимодействуете, не будут автоматически блокироваться, — отмечают в Twitter.

Twitter представляет собой социальную сеть для обмена короткими сообщениями. Компания была основана в 2006 году. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.