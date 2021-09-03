Twitter, Telegram и Facebook пригрозили многомиллионными штрафами

Twitter и Тelegram в сентябре грозят штрафы до 16 млн рублей, а Facebook — до 40 млн рублей. Всё дело в том, что соцсети отказываются удалять запрещённый в России контент. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на 422-й Мировой судебный участок Таганского района.

В суд поступило два протокола в отношении Twitter, составленные по ч. 4. ст. 13.41. КоАП РФ. Максимальная санкция за это правонарушение — штраф до восьми млн рублей, — сказали в суде.

Там уточнили, что заседание по данному вопросу пройдёт 14 сентября. На этом же заседании будут рассматриваться пять протоколов в отношении Facebook и два протокола в отношении Telegram. Все они составлены по одной и той же статье — владельцев ресурсов обвиняют в том, что они не удаляют запрещённый контент на своих площадках, несмотря на требования российского законодательства.

Ранее новый режим безопасности для пользователей представила социальная сеть Twitter. Отныне комментарии, содержащие нежелательную лексику и оскорбления, будут удаляться, а их авторы отправятся в блок.