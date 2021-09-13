Российский суд снова оштрафовал Twitter и Telegram

Мировой суд Москвы принял решение о назначении штрафа иностранным компаниям Twitter, Inc и Тelegram Messenger Inc. Причиной стал отказ от удаления информации, которую российские власти считают запрещённой. Об этом говорится в Telegram-канале московских судов.

В отношении Twitter рассмотрели два административных протокола, общая сумма штрафа для организации составила 5 млн рублей. Против Telegram также было составлено два протокола, однако общая сумма штрафов по ним составила 9 млн рублей.

Кроме того, мировой суд оштрафовал Facebook на 21 млн рублей по тем же основаниям. Таким образом общая сумма штрафов по отношению к этой компании в России составила 90 млн рублей.

13 сентября судебные приставы пришли в офис компании Google в московском бизнес-центре «Балчуг Плаза». Однако администратор объяснила приставам, что в Москве функционирует офис российской компании ООО «Гугл». При этом суд требует взыскать деньги с американской компании Google LLC, у которой нет официальных филиалов в России. Позднее стало известно, что они собирались в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы по исключению «Умного голосования» из результатов поисковой выдачи.

«Умное голосование» — проект оппозиционера Алексея Навального по рекомендациям для голосования на предстоящих выборах в Госдуму. В конце июля товарный знак с аналогичным названием и логотипом зарегистрировала компания по продаже овечьей шерсти. После этого у неё появилось право использовать знак любым способом, который не запрещён законом.

5 сентября Арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» использовать сочетание «Умное голосование» в поисковой выдаче по иску компании, владеющей товарным знаком, — организации по продаже овечьей шерсти. После этого из поисковой выдачи «Яндекса» пропала ссылка на сайт «Умного голосования». Google продолжает показывать ссылку на сайт проекта оппозиционера Алексея Навального.