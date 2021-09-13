Приставы обяжут Google выполнить решение суда

Приставы намерены в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы по исключению «Умного голосования» из результатов поисковой выдачи. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.

Таким образом в службе объяснили визит приставов в московский офис Google.

В Федеральной службе судебных приставов на исполнении находится исполнительное производство, возбуждённое на основании исполнительного документа, выданного судом в отношении компании Google, LLC. В рамках данного исполнительного производства принимаются меры принудительного исполнения, предусмотренные действующим законодательством РФ, — говорится в сообщении.

Ранее приставам объяснили, что в Москве функционирует офис российской компании ООО «Гугл». При этом суд требует взыскать деньги с американской компании Google LLC, у которой нет официальных филиалов в России.

До этого суд запретил Google и «Яндексу» использовать сочетание «Умное голосование» в поисковой выдаче. Иск подала компания «Вулинтертрейд» из города Невинномысска в Ставропольском крае. Основной вид деятельности предприятия — оптовая торговля овечьей шерстью и мясом.

Компания в июне 2021 года зарегистрировала товарный знак «Умное голосование», который поисковики стали путать с сервисом оппозиционеров. В результате «Вулинтертрейд» попросила суд исключить принадлежащие ей обозначения из поиска. Иск был подан и удовлетворён в один день — 3 сентября.