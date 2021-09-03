Суд запретил Google и «Яндексу» использовать сочетание «Умное голосование»

Арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» использовать сочетание «Умное голосование» в поисковой выдаче. Об этом сообщается в решениях суда от 3 сентября.

Как оказалось, дело тут вовсе не в проекте оппозиционеров из Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистской организацией и иноагентом). Иск подала компания «Вулинтертрейд» из города Невинномысска в Ставропольском крае. Основной вид деятельности предприятия — оптовая торговля сельскохозяйственным сырьём.

Компания в июне 2021 года зарегистрировала товарный знак «Умное голосование», который поисковики стали путать с сервисом оппозиционеров. В результате «Вулинтертрейд» попросила суд исключить принадлежащие ей обозначения из поиска.

Иск был подан 3 сентября. В этот же день суд удовлетворил требование компании.

Ранее Роскомнадзор обратился к корпорациям Apple и Google с требованием удалить из AppStore и Google Play приложение «Навальный». Оно даёт доступ к записям сайта оппозиционера Алексея Навального (заблокирован Роскомнадзором) и «Умному голосованию».