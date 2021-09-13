Судебные приставы пришли в московский офис Google

В офис компании Google в московском бизнес-центре «Балчуг Плаза» пришли судебные приставы в связи со штрафами, которые российский суд назначил корпорации. Об этом пишет Mash.

По информации Telegram-канала, силовики посетили офис организации из-за штрафов, назначенных судом за отказ удалить информацию, которую власти считают запрещённой, а также за отказ удалять видео, которые власти считают вмешательством в российские выборы.

Однако администратор объяснила приставам, что в Москве функционирует офис российской компании ООО «Гугл». При этом суд требует взыскать деньги с американской компании Google LLC, у которой нет официальных филиалов в России.

В отношении американской компании с начала текущего года было составлено множество протоколов за отказ удалять материалы, которые власти считают противоправными. Кроме того, в Роскомнадзоре обратились в суд из-за отказа Google хранить в России базы данных российских пользователей. В частности, компанию оштрафовали на общую сумму 26,5 млн рублей.

Кроме того, 5 сентября Арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» использовать сочетание «Умное голосование» в поисковой выдаче по иску компании, владеющей товарным знаком, — организации по продаже овечьей шерсти. После этого из поисковой выдачи «Яндекса» пропала ссылка на сайт «Умного голосования». Google продолжает показывать ссылку на сайт проекта оппозиционера Алексея Навального.

Также власти потребовали от Google и Apple удалить из магазинов приложение «Навальный», так как, по их данным, оно связано с организацией, которую в России признали экстремистской. Американские IT-гиганты пока не удалили приложение. В Роскомнадзоре пообещали считать отказ от удаления иностранным вмешательством в выборы.