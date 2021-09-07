«Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылки на «Умное голосование»
Дарья Кучерявых
Дарья Кучерявых
11:32, 07 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Из поисковой выдачи «Яндекса» пропала ссылка на сайт «Умного голосования» — проекта Алексея Навального. В пресс-службе компании объяснили ТАСС, что действие связано с включением сайта Роскомнадзором в реестр запрещённых.
В компании пояснили: когда сайт оказывается в этом реестре, из поисковой системы он удаляется автоматически.
Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их «зеркала», как только Роскомнадзор вносит их в реестр, — говорится в сообщении «Яндекса».
Днём ранее «Яндекс» заявил о планах обжаловать решение Арбитражного суда города Москвы запретить показ словосочетания «Умное голосование» как ключевого в выдаче поисковых запросов.
Иск подала компания «Вулинтертрейд» из города Невинномысска в Ставропольском крае. Основной вид деятельности предприятия — оптовая торговля сельскохозяйственным сырьём. Она в июне 2021 года зарегистрировала товарный знак «Умное голосование», который поисковики стали путать с сервисом оппозиционеров.
Отметим, что «Умное голосование» — последний незаблокированный сайт Навального. Он создан для рассылки рекомендаций по голосованию на предстоящих выборах в Госдуму.