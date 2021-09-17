Работникам Google угрожали уголовными делами из-за приложения «Навальный»

Корпорация Google решила удалить из Google Play приложение «Навальный», так как российские власти угрожали завести уголовные дела на находящихся в России сотрудников компании. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источник.

Представителям компании назвали конкретные имена работников, которые могут стать фигурантами уголовного дела. Однако источник издания отказался раскрывать их, «опасаясь рассердить российское правительство».

Аналогичную информацию приводит Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Google.

В свою очередь «Коммерсант» опубликовал выдержки из заявления члена Совфеда Андрея Климова на встрече с представителями Apple и Google. Он говорил, что компании оказались у «красной черты», за которой может быть грубое нарушение российских законов.

И мы вынуждены будем расценивать это не иначе как иностранное вмешательство во внутренние дела РФ, — говорил он.

2 сентября Роскомнадзор (РКН) обратился к Apple и Google с требованием удалить из App Store и Google Play приложение «Навальный». В ведомстве считают , что его наличие в магазинах — это распространение информации, которую российские власти признали экстремистской и запретили. По мнению РКН, приложение используется для продолжения деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией).

15 сентября официальных представителей Google и Apple пригласили на заседание комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Власти предупреждали, что будут считать наличие приложения оппозиционера Алексея Навального в иностранных магазинах вмешательством в выборы РФ.

16 сентября Google и Apple удалили приложение «Навальный» из Google Play и App Store.Соратник Навального Иван Жданов рассказал, что решение американских компаний связано с тем, что российские власти признали ФБК иноагентом и экстремистской организацией. Он считает, что действия Apple и Google являются нарушением базового права человека высказывать своё мнение.

Приложение «Навальный» предоставляет доступ к сайту оппозиционера, а также к проекту «Умное голосование», который даёт рекомендации по голосованию на выборах за оппонента «Единой России».