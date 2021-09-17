Работникам Google угрожали уголовными делами из-за приложения «Навальный»

Корпорация Google решила удалить из Google Play приложение «Навальный», так как российские власти угрожали завести уголовные дела на находящихся в России сотрудников компании. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источник.
Представителям компании
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В свою очередь «Коммерсант»
И мы вынуждены будем расценивать это не иначе как иностранное вмешательство во внутренние дела РФ, — говорил он.
2 сентября Роскомнадзор (РКН) обратился к Apple и Google с требованием удалить из App Store и Google Play приложение «Навальный». В ведомстве
15 сентября официальных представителей Google и Apple пригласили на заседание комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Власти предупреждали, что будут считать наличие приложения оппозиционера Алексея Навального в иностранных магазинах вмешательством в выборы РФ.
16 сентября Google и Apple удалили приложение «Навальный» из Google Play и App Store.Соратник Навального Иван Жданов рассказал, что решение американских компаний связано с тем, что российские власти признали ФБК иноагентом и экстремистской организацией. Он считает, что действия Apple и Google являются нарушением базового права человека высказывать своё мнение.
Приложение «Навальный» предоставляет доступ к сайту оппозиционера, а также к проекту «Умное голосование», который даёт рекомендации по голосованию на выборах за оппонента «Единой России».