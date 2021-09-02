Роскомнадзор потребовал удалить приложение Навального из AppStore

Роскомнадзор обратился к корпорациям Apple и Google с требованием удалить из AppStore и Google Play приложение «Навальный». Об этом сообщили в ведомстве, передаёт ТАСС.
В ведомстве
Непринятие мер <...> может быть рассмотрено как вмешательство упомянутыми американскими компаниями в проходящие в Российской Федерации выборы, — добавили в ведомстве, также пригрозив корпорациям административной ответственностью.
Приложение «Навальный» даёт доступ к записям сайта оппозиционера Алексея Навального (заблокирован Роскомнадзором) и «Умному голосованию».
Ранее соратники Навального сообщили, что корпорация Apple получила от Роскомнадзора письмо с требованием об удалении приложения «Навальный». 26 июля по решению Генпрокуратуры в России был заблокирован сайт Навального и страницы связанных с ним Леонида Волкова, Любови Соболь и Олега Степанова. Всего ведомство потребовало заблокировать 50 страниц.
Позднее экс-юрист ФБК Любовь Соболь сообщила, что Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать её аккаунт. В качестве доказательства она опубликовала сообщение от руководства сервиса. Также РКН внёс видео на YouTube-каналах Леонида Волкова и Владимира Милова в список запрещённых материалов и направил хостингу требование ограничить к ним доступ.