Роскомнадзор потребовал удалить приложение Навального из AppStore

Роскомнадзор обратился к корпорациям Apple и Google с требованием удалить из AppStore и Google Play приложение «Навальный». Об этом сообщили в ведомстве, передаёт ТАСС.

В ведомстве считают , что наличие приложения в магазинах — это распространение информации, которую российские власти признали экстремистской и запретили. По мнению РКН, приложение используется для продолжения деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией).

Непринятие мер <...> может быть рассмотрено как вмешательство упомянутыми американскими компаниями в проходящие в Российской Федерации выборы, — добавили в ведомстве, также пригрозив корпорациям административной ответственностью.

Приложение «Навальный» даёт доступ к записям сайта оппозиционера Алексея Навального (заблокирован Роскомнадзором) и «Умному голосованию».

Ранее соратники Навального сообщили, что корпорация Apple получила от Роскомнадзора письмо с требованием об удалении приложения «Навальный». 26 июля по решению Генпрокуратуры в России был заблокирован сайт Навального и страницы связанных с ним Леонида Волкова, Любови Соболь и Олега Степанова. Всего ведомство потребовало заблокировать 50 страниц.

Позднее экс-юрист ФБК Любовь Соболь сообщила, что Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать её аккаунт. В качестве доказательства она опубликовала сообщение от руководства сервиса. Также РКН внёс видео на YouTube-каналах Леонида Волкова и Владимира Милова в список запрещённых материалов и направил хостингу требование ограничить к ним доступ.