Приложение «Навальный» удалили из Google Play и App Store

Компании Google и Apple удалили приложение «Навальный» из Google Play и App Store. Об этом сообщили соратники оппозиционера Алексея Навального в своих аккаунтах в соцсетях.

Друзья, наше приложение «Навальный» удалили из сторов Google и Apple. В таких условия становится крайне важным донести рекомендацию до друзей и знакомых, которые не успели получить рекомендацию, — написал директор Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией) Иван Жданов в своём Twitter-аккаунте.

Он также назвал происходящее «позорным актом политической цензуры». Помимо этого, соратник Навального предложил своим подписчикам спросить у компаний, «почему они нарушают базовое право человека высказывать свое мнение».

13 сентября в офис компании Google в московском бизнес-центре «Балчуг Плаза» пришли судебные приставы. Администратор объяснила им, что в здании функционирует офис ООО «Гугл», зарегистрированного в РФ, а не в США. Позднее выяснилось, что силовики приходили из-за решения суда по удалению из выдачи поисковика «Умного голосования» — проекта Навального.