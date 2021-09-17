Названа причина удаления приложения «Навальный» из App Store и Google Play
Сергей Попов
Сергей Попов
10:23, 17 сентября 2021
Митинг за НавальногоФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов рассказал в Twitter о причине удаления приложения «Навальный» из App Store и Google Play. По его словам, это связано с тем, что российские власти признали Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) иноагентом и экстремистской организацией. Жданов считает действия компаний нарушением свободы слова.
Формальное основание удаления приложений: признание ФБК экстремистской организацией. Google, Apple совершают огромную ошибку, — написал он.
Он добавил, что действия Apple и Google являются нарушением базового права человека высказывать своё мнение.
По словам представителей Apple, основанием для ограничения использования приложения «Навальный» является требование Генпрокуратуры России и Роскомнадзора. В ведомствах утверждают, что приложение используется для продолжения деятельности экстремистской организации, позволяет вмешиваться в выборы, и содержит запрещённый контент.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» использовать сочетание «Умное голосование» в поисковой выдаче. После этого из неё пропала ссылка на сайт «Умного голосования» — последний незаблокированный ресурс Навального, созданный для рассылки рекомендаций по голосованию на выборах в Госдуму. Google продолжает показывать ссылку на данный ресурс.
2 сентября Роскомнадзор обратился к корпорациям Apple и Google с требованием удалить из AppStore и Google Play приложение «Навальный». В ведомстве считают, что наличие приложения в магазинах — это распространение информации, которую российские власти признали экстремистской и запретили. По мнению РКН, приложение используется для продолжения деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией).