Названа причина удаления приложения «Навальный» из App Store и Google Play

Соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов рассказал в Twitter о причине удаления приложения «Навальный» из App Store и Google Play. По его словам, это связано с тем, что российские власти признали Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) иноагентом и экстремистской организацией. Жданов считает действия компаний нарушением свободы слова.

Формальное основание удаления приложений: признание ФБК экстремистской организацией. Google, Apple совершают огромную ошибку, — написал он.

Он добавил, что действия Apple и Google являются нарушением базового права человека высказывать своё мнение.

По словам представителей Apple, основанием для ограничения использования приложения «Навальный» является требование Генпрокуратуры России и Роскомнадзора. В ведомствах утверждают, что приложение используется для продолжения деятельности экстремистской организации, позволяет вмешиваться в выборы, и содержит запрещённый контент.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» использовать сочетание «Умное голосование» в поисковой выдаче. После этого из неё пропала ссылка на сайт «Умного голосования» — последний незаблокированный ресурс Навального, созданный для рассылки рекомендаций по голосованию на выборах в Госдуму. Google продолжает показывать ссылку на данный ресурс.