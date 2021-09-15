Google и Apple отреагировали на приглашение в Совет Федерации

Компании Google и Apple отреагировали на приглашение комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета обсудить недопустимость вмешательства в российские выборы. Однако будут ли представители корпораций участвовать во встрече, пока неясно. Об этом РИА Новости заявил глава комиссии Андрей Климов.

До 10:00 мск они отреагировали, они всё получили, коммуникация началась, — сказал политик.

Климов не стал уточнять, будут ли представители компаний участвовать в заседании комиссии на тему «О фактах вмешательства американскими компаниями Google и Apple в выборы в Государственную думу», которое должно состояться до конца дня. Руководству компаний было отправлено приглашение, позволяющее направить представителей на заседание.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если американские IT-компании не станут участвовать в заседании комиссии, то тем самым распишутся в собственной причастности к вмешательству в выборы в Госдуму.

15 сентября официальных представителей компаний Google и Apple пригласили на заседание комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

В отношении американской компании с начала текущего года было составлено множество протоколов за отказ удалять материалы, которые власти считают противоправными. Кроме того, в Роскомнадзоре обратились в суд из-за отказа Google хранить в России базы данных российских пользователей. В частности, компанию оштрафовали на общую сумму в 26,5 млн рублей.