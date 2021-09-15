«К ним много вопросов»: представителей Google и Apple пригласили в Совфед

Официальных представителей компаний Google и Apple пригласили на заседание комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии со ссылкой на слова её председателя Андрея Климова.

Заседание состоится в четверг, 16 сентября. На нём будут обсуждаться вопросы, связанные с вмешательством американских цифровых платформ в выборы в Госдуму. Как сообщил РИА Новости глава комиссии Андрей Климов, компании находятся в зоне внимания сенаторов, и «к ним накопилось очень много вопросов».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила наличие у Москвы «колоссального массива» данных, подтверждающих факт вмешательства Вашингтона в российские выборы. Помимо прочего есть данные о связи Госдепа США с проектом «Умное голосование» заключённого под стражу блогера Алексея Навального.

Также Захарова назвала доказательства причастности Пентагона к «Умному голосованию». Она связала траты США на оборону с их участием в проекте Навального. Посол США в России Джон Салливан пообещал изучить документы о вмешательстве в российские выборы, имеющиеся в распоряжении МИД РФ, уточнив, что не располагает соответствующим данными со своей стороны.