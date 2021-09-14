Захарова подтвердила массив данных о вмешательстве США в российские выборы

Информация о наличии большого массива данных о вмешательстве спецслужб и цифровых компаний США в выборы в РФ соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Её слова приводит ТАСС.

Изложенная в статье «Коммерсанта» информация соответствует действительности, — сказала Захарова.

Во вторник, 14 сентября, в газете «Коммерсант» был опубликован материал, в котором сообщалось о наличии «колоссального массива» данных о вмешательстве США в выборный процесс в РФ.

Помимо прочего, вскрытые данные проливают свет на имена экс-чиновников, связанных с проектом «Умное голосование». Источник издания, сообщивший об этих данных, выразил надежду, что Пентагон и Госдепартамент смогут объяснить происходящее и не станут уходить от ответа.

Ранее Мария Захарова связала траты США на оборону с их участием в проекте оппозиционера Алексея Навального «Умное голосование». Она привела как аргумент бюджет расходов США на оборону в 2021 году — $740,5 млрд и запрос на 2022 год в $752,9 млрд. Также $290 млн (на 2021 год) — на «противодействие влиянию России и её попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всём мире». По словам Захаровой, американское правительство объясняет увеличение трат серьёзными угрозами от Китая и России.