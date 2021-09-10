Захарова продемонстрировала связь «Умного голосования» и США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала доказательства причастности Пентагона к «Умному голосованию». Она связала траты США на оборону с их участием в проекте оппозиционера Алексея Навального. Об этом Захарова сообщила в своём Telegram-канале.

Она привела как аргумент бюджет расходов США на оборону в 2021 году — $740,5 млрд и запрос на 2022 год в $752,9 млрд. Также $290 млн (на 2021 год) на «противодействие влиянию России и её попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всём мире». По словам Захаровой, американское правительство объясняет увеличение трат серьёзными угрозами от Китая и России.

К этим открытым данным добавляем заявления Белого дома, Госдепа, конгресса и спонсируемого ими же «политологического сообщества» о необходимости сдерживания России, противодействия ей и смене режима, — сообщила представитель МИД.

Также она сказала об инфраструктуре агентов влияния в России, финансируемой через западные источники.

Ранее Захарова заявила, что IP-адреса приложений показывают связь компаний-разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном,

«Умное голосование» — последний незаблокированный сайт оппозиционера Алексея Навального, он создан для рассылки рекомендаций по голосованию на предстоящих выборах в Госдуму.