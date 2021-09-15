Посол США изучит документы МИД о вмешательстве Штатов в российские выборы

Посол США в России Джон Салливан пообещал изучить документы о вмешательстве в российские выборы, имеющиеся в распоряжении МИД РФ, сообщил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По его словам, в документах изложены «достаточно серьёзные данные». Об этом он рассказал на совместном заседании Совета глав МИД ОДКБ в Душанбе, передаёт ТАСС.

Конкретные факты были переданы американскому послу, он воспринял этот документ как информацию, которую он обещал проверить. Правда, он сообщил, что у них нет никаких данных, что кто-то нарушает российское законодательство, но данные ему передали, они достаточно серьёзные. Мы ждём ответа от наших американских коллег, почему такое происходит, — отметил Лавров.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила наличие у Москвы «колоссального массива» данных, подтверждающих факт вмешательства Вашингтона в российские выборы. Помимо прочего есть данные о связи Госдепа США с проектом «Умное голосование» заключённого под стражу блогера Алексея Навального.

Также Захарова назвала доказательства причастности Пентагона к «Умному голосованию». Она связала траты США на оборону с их участием в проекте оппозиционера Алексея Навального.