Московский суд оштрафовал Google ещё на 2 млн рублей

Мировой суд в Москве сегодня, 19 августа, вновь оштрафовал компанию Google за отказ удалять запрещённую информацию. Наказание составило 2 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.

Отмечается, что американскую компанию признали виновной по статье 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) за отказ владельцем сайта удалять информацию или интернет-страницы. Кроме того, сегодня мировым судом будут рассмотрены ещё два административных протокола, составленных Роскомнадзором в отношении этой поисковой системы по той же статье.

В российском ведомстве сообщили об отказе сервиса YouTube, принадлежащего Google LLC, удалить порядка пяти тысяч запрещённых материалов. По данным службы, хостинг продолжает игнорировать требования Роскомнадзора о необходимости убрать из доступа видео, содержащие ложную информацию, в том числе о коронавирусе.

В отношении американской компании с начала текущего года было составлено уже 11 протоколов за отказ удалять противоправные материалы. Кроме того, в Роскомнадзоре обратились в суд из-за отказа Google локализовать базы данных пользователей в РФ. В частности, компанию оштрафовали на общую сумму 26,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что московский суд наказал Google на 14 млн рублей по пяти административным протоколам. Это решение было обусловлено отказом компании от удаления контента с запрещённой информацией, а также сохранения доступа к ресурсу, содержащему призывы к экстремистской деятельности.