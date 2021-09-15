Google и Apple не ответили на вызов в Совет Федерации

В американских корпорациях Google LLC и Apple Inc. не стали комментировать готовность своих представителей обсудить на заседании российского Совета Федерации вопрос предполагаемого вмешательства в российские выборы. Ранее с такой инициативой выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

В пресс-службе Google в среду, 15 сентября, ответили уведомлением с указанием того, что сотрудники службы «свяжутся так быстро, как смогут», однако за день они этого так и не сделали.

Корпорация Apple тему проигнорировала полностью.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если американские IT-компании не станут участвовать в заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ, они распишутся в собственной причастности к вмешательству в выборы в Госдуму.

Глава соответствующей комиссии Андрей Климов, в свою очередь, сообщил, что официальные представители компаний Google и Apple в России приглашены на заседание, к ним имеется ряд вопросов.