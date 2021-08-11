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Пентагон нашёл йеменский след в атаке на танкер Mercer Street

20:33, 10 августа 2021
Пентагон нашёл йеменский след в атаке на танкер Mercer Street Фото: marinetraffic.com
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Представитель Пентагона Дана Строул подтвердила, что атаковавший танкер беспилотный летательный аппарат взлетел с территории Йемена. Об этом сообщает ТАСС.

По её словам, атаковавший танкер беспилотник был иранским, акция была организована Тегераном, а сам аппарат взлетал с территории Йемена. Строул считает, что Иран поставляет шиитам-хуситам всё более сложное в техническом отношении вооружение.

Ранее официальный Тегеран опроверг обвинения в организации атаки на танкер Mercer Street. Он был атакован в территориальных водах Омана. Глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что идёт работа с международными партнёрами по выработке официальной позиции в отношении предполагаемого виновника происшествия.

В свою очередь премьер-министр Израиля прямо обвинил иранскую сторону в проведении атаки на танкер. Глава внешнеполитического ведомства в Тегеране Саид Хатибзаде заявил, что эти обвинения не имеют доказательств.

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