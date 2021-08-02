Иран опроверг заявления об атаке на танкер Mercer Street

Заявления США и Великобритании о том, что Иран причастен к атакам на танкер Mercer Street не имеют доказательств. Об этом сообщил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, слова которого приводит РИА Новости.

Хатибзаде отметил, что в заявлениях США и Великобритании содержатся противоречивые фразы.

Сначала обвиняют Иран без предоставления каких-либо документов, а затем говорят о том, что это это было возможно, — сказал представитель МИД.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Соединённое Королевство работает с международными партнёрами над согласованным ответом Ирану на нападение на танкер Mercer Street. Инцидент произошёл в Индийском океане. Два члена экипажа, граждане Британии и Румынии, погибли. Впоследствии экипаж вернул контроль над судном и начал движение в сопровождении Военно-морских сил США.

Премьер-министр Израиля Нафтaли Беннет рассказал, что за атакой на судно близ берегов Омана стоит Иран.



