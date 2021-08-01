Великобритания обвинила Иран в атаке на танкер

Великобритания работает с международными партнёрами над согласованным ответом Ирану на нападение на танкер Mercer Street. Об этом говорится в заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

Иран должен положить конец таким нападениям, и судам должно быть разрешено свободно перемещаться в соответствии с международным правом, — подчёркивается в документе.

Компания-оператор Zоdiac Maritime сообщила, что принадлежащий Японии танкер Mercеr Street подвергся предполагаемому пиратскому нападению в Индийском океане. Сообщалось, что два члена экипажа, граждане Британии и Румынии, погибли. Впоследствии экипаж вернул контроль над судном и начал движение в сопровождении военно-морских сил США.

Премьер-министр Израиля Нафтaли Беннет рассказал, что за атакой на судно близ берегов Омана стоит Иран. В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Сaид Хатибзаде заявил, что Тегеран непричастен к нападению на судно Mercеr Street.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва призывает переговорщиков в Вене удвоить усилия по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Он также призвал Тегеран выполнять соглашение о гарантиях с МАГАТЭ.