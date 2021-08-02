МИД оценил заявление о причастности Ирана к атаке на Mercer Street

Нет ни малейших оснований полагать, что Иран может быть причастен к атаке на танкер Mercer Street. Об этом заявил директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Его слова приводит РИА Новости.

Политик отметил, что возложившие вину на Иран западные страны пока не предъявили доказательств.

Когда будут факты, тогда и отношение своё выработаем, — подчеркнул он.

Кабулов добавил, что пока Иран не обращался к РФ с просьбой содействовать в выяснении обстоятельств инцидента.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Соединённое Королевство работает с международными партнёрами над согласованным ответом Ирану на нападение на танкер Mercer Street. Инцидент произошёл в Индийском океане. Два члена экипажа, а именно граждане Британии и Румынии, погибли. Впоследствии экипаж вернул контроль над судном и начал движение в сопровождении Военно-морских сил США.

Премьер-министр Израиля Нафтaли Беннет рассказал, что за атакой на судно близ берегов Омана стоит Иран. В свою очередь представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что высказывания США и Великобритании о том, что Иран причастен к атакам на танкер Mercer Street, не имеют доказательств.