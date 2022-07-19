Палата представителей США одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: unsplash.com

Конгресс США

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, поддерживающую вступление Финляндии и Швеции в НАТО, пишет The Hill. Резолюция была одобрена 394 голосами за. Против высказались 18 законодателей.

Документ выражает поддержку решению Финляндии и Швеции вступить в НАТО и призывает государства — члены Альянса официально поддержать их вступление, — сказано в публикации.

Представитель демократической партии от штата Мэриленд Стени Хойер предположил, что Финляндия и Швеция усилят потенциал коллективной обороны НАТО и сделают Балтийский регион намного более защищенным. Представитель республиканцев от штата Огайо Майкл Тернер тоже указал, что Финляндия и Швеция значительно повысят уровень безопасности Блока.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне напомнил, что процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО может быть заторможен Анкарой в случае невыполнения ранее озвученных требований. Глава государства подчеркнул, что особенно это касается Швеции, которая «не показывает должной реакции» в отношении Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции.

В начале июля турецкие власти призвали Швецию и Финляндию соблюсти требования для вступления в НАТО. Они направили письма в Стокгольм и Хельсинки с требованием о высылке членов РПК, а также организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.